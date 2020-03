BMW si-a schimbat logo-ul! Cum arata noua emblema a celebrei companii producatoare de automobile

Bavarezii si-au schimbat logo-ul.

BMW are un nou logo, marcand astfel cea mai mare schimbare a companiei de la introducerea emblemei in 1917. Doua modificari importante au fost realizate: prima consta in faptul ca logo-ul este acum mai "plat", inlaturand efectul 3D, considerat a fi invechit. Astfel s-a revenit la un model asemanator utilizat in 1963.

A doua schimbare e reprezentata de inlaturarea negrului in favoarea unui background transparent.

"Am facut aceste modificari pentru a arata o deschidere mai mare a brandului si claritate", a spus Jens Thiemer, vicepresedintele BMW.

Fanii celebrelor automobile nu au fost incantati de schimbare, spunand ca brandul si-a pierdut din identitate, fiind extrem de greu de observat de la distanta, avand in vedere ca negrul a disparut complet.

