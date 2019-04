Bloggerita care a izbucnit in lacrimi pentru ca si-a pierdut fanii de pe Instagram: "Nu vreau sa am un job normal" VIDEO

Perspectiva unui loc de munca de la 9 la 5 a facut-o sa planga pe o bloggerita din SUA.

Jessy Taylor a ramas fara contul de Instagram cu peste 100.000 de urmaritori. Activitatea de pe acel cont ii aducea bloggeritei suficienti bani incat sa nu fie nevoita sa munceasca, insa contul a fost sters. Ea a facut un filmulet pe care l-a postat pe Youtube in care s-a plans in lacrimi de ideea ca ar putea fi nevoita sa isi ia un loc de munca obisnuit.

"Contul meu de Instagram a fost sters. Incerc sa-l recuperez, sun pe toata lumea, dar nu stiu de ce nu merge. Sunt nimic fara urmaritorii mei, nimic! Eu chiar incerc sa fiu o persoana mai buna, chiar daca primesc multe raportari. Vreau sa le transmit celor care ma raporteaza sa se gandeasca de doua ori inainte sa o faca, imi distrug viata! Eu asa imi castig banii, online, si nu vreauu sa pierd asta.

Eu nu sunt ca cei 95% din oameni care lucreaza de la 9 la 5, nu asta e motivul pentru care am venit in Los Angeles. Am muncit atat de mult ca sa ajung pana aici si sa pierd asta e cel mai urat sentiment din lume. Eu nu ma pricep la nimic, nu pot sa lucrez ca un om normal, si am strans peste 20.000 de dolari in datorii, la facultate nu pot sa ma intorc. Nu spun ca nu e ok sa ai un loc de munca normal, am lucrat si eu la un fast food, dar nu vreau sa ma intorc la acea viata", s-a plans Jessy pe Youtube.

