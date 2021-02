"Bine ca nu e pisica!" Cine e politicianul care s-a facut de ras in direct. E uluitor cum a putut sa apara in sedinta

Un nou caz hazliu legat de sedintele virtuale pe platformele video face inconjurul lumii pe internet.

Pandemia cu coronavirus si necesitatea distantarii in ceea ce priveste comunicarea produc din ce in ce mai multe asemenea episoade usor jenante. S-a intamplat acum chiar in Congresul Statelor Unite, unde un politician american, Tom Emmer, si-a surprins colegii de discutie.

Astfel, in interventia online de la propriul domiciliu, Tom a aparut intr-o postura imposibila, cu capul in jos, lasandu-i masca pe cei care il priveau. "Domnule Emmer, sunteti bine?", a intrebat cea care conducea sedinta, incercand sa vada daca totul e in regula. Din punct de vedere tehnic, explicatia e simpla, imaginea rasturnata fiind efectul unui filtru accesat din greseala. "Bine ca nu e pisica", au glumit cativa colegi ai lui Tom Emmer, referindu-se la un caz similar perecut in urma cu cateva zile, atunci cand un avocat a fost inlocuit pe ecran de o pisica.

