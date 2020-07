Bat clopote de nunta in familia Beckham. Cine e MILIARDARA ceruta in casatorie de rebelul Brooklyn. Cum au reactionat David si Victoria

Dupa o relatie de numai jumatate de an, Brooklyn Beckham (21 de ani) si iubita sa, actrita Nicola Peltz, isi fac planuri de nunta.

Surse din anturajul celor doi au dezvaluit faptul ca Brooklyn si-a luat inima in dinti si a cerut-o de sotie pe Nicola, in ciuda faptului ca si-au inceput legatura sentimentala de putin timp, mai exact din octombrie anul trecut. Fiul cel mare al fostului fotbalist David Beckham isi construise in ultimii ani o imagine de rebel, cu o viata amoroasa extrem de dezordonata.

Aceleasi informatii preluate de presa britanica vorbesc despre faptul ca parintii David si Victoria sunt incantati de ideea de a deveni socri, acordandu-le inclusiv binecuvantarea. Interesant e faptul ca Nicola Peltz (25 de ani) provine dintr-o familie cel putin la fel de instarita. Proaspata logodnica a lui Brooklyn e fiica unui miliardar american, Nelson Peltz, iar frumusetea a mostenit-o de la mama Claudia Heffner, fost fotomodel.