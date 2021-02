Avocatul si judecatorul au ramas masca. Ce le-a aparut pe ecran in timpul sedintei online. Nu s-a mai putut face nimic 

Un avocat din Texas (SUA) a devenit protagonistul unui clip care s-a viralizat pe internet.

Pandemia cu coronavirus si necesitatea de a tine discutiile si sedintele pe platformele video creaza din ce in ce mai multe episoade hilare de acest tip. De aceasta data, nu e vorba despre vreo scapare negativa, asa cum s-a mai intamplat cu unii care si-au lasat deschise camerele de filmat, ci de un episod hazliu.

Totul s-a petrecut in cadrul unei intrevederi intre un judecator si doi avocati, unul dintre acestia, Rod Ponton pe numele lui din urma transformandu-se in pisica. Evident, a fost o eroare tehnica pe care respectivul n-a reusit insa s-o repare pentru a continua discutia asa cum trebuie. "Cred ca ai un filtru activat in setarile video", i-a atrat atentia lui Ponton judecatorul care a remarcat ciudatenia. "Nu stiu cum sa-l elimin. Incerc, dar nu pot. Voi continua asa, sunt aici, nu sunt pisica!", a replicat avocatul pus in incurcatura.

