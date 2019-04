Aveau biletul castigator, dar au uitat de el si l-au gasit dupa un AN! Cazul fantastic al milionarilor de la Loto: cati bani au castigat

Au jucat un bilet, insa l-au ratacit si nici prin cap nu le trecea ca sunt castigatori.

Doi soti canadieni au devenit mai bogati cu un milion de dolari canadieni (aproximativ 750 000 de dolari americani). Povestea lor merita un film. :) Cei doi au pus biletul intr-o carte despre istoria Japoniei si au uitat de el.

Nicole Pedneault a dat peste tichet accidental, incercand sa-si ajute nepotul sa faca un proiect pentru scoala. A decis sa-l verifice pentru a vedea daca e sau nu castigator. Biletul inregistrat in aprilie 2018 le-a adus un castig urias! Alaturi de sotul sau, Nicole s-a prezentat la loterie si a aflat ca ar fi putut sa ramana fara niciun ban in cazul in care ar mai fi intarziat cateva zeci de ore. Biletul isi pierdea valabilitatea la inceputul lui aprilie 2019!



"Daca nepotul meu nu m-ar fi rugat sa-l ajut cu prezentarea, n-as fi gasit niciodata biletul. Primul lucru pe care l-am facut cand am gasit tichetul a fost sa ma uit pe site-ul loteriei. Era castigator si valid, insa numai pentru cateva zile. L-am gasit in ultimul moment", a spus Nicole Pedneault.