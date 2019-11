Au uitat usa de la balcon deschisa si au fost dati afara din croaziera de lux in PRIMA ZI de vacanta! Ce faceau inauntru

Un cuplu din Germania a trait aventura vietii in Babados, la bordul unui vas de lux.

O vacanta de 5 stele care ar fi trebuit sa tina doua saptamani a durat pana la urma numai cateva ore. Cei doi au fost dati afara de pe vasul Mein Schiff 5 dupa ce au facut sex zgomotos in camera. "Am uitat usa de la balcon deschisa", s-au aparat cei doi, insa fara sa-i poata convinge pe membrii staff-ului navei sa le permita sa ramana.

Renate si sotul sau, Volker, au devenit intimi, apoi s-au certat in auzul celorlalti pasageri. Managerul vasului de croaziera le-a intrerupt schimburile zgomotoase de replici si le-a transmis ca trebuie sa paraseasca nava. Sotii sunt hotarati sa dea in judecata compania si acuza ca au fost coborati fara bagaje pe insula, in toiul noptii. Cei doi vor sa li se returneze banii pe care i-au achitat si sa primeasca despagubiri pentru vacanta ratata.

Nemtii au trebuit sa-si ia bilet de avion din propriii bani spre Paris, de unde au plecat spre casa cu un tren international.

Conform Reise Reporter, compania de turism sustine ca a actionat in conformitate cu regulamentul intern dupa un 'incident de securitate' serios.

