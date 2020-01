Au trait cu MINCIUNA! DEZAMAGIRE URIASA in randul fanilor unei celebre emisiuni: "De asta am probleme cu increderea!" Descoperirea la care NU se asteptau

Fanii emisiunii "Carpool Karaoke" moderata de James Corden au ramas socati in momentul in care au descoperit ca emisiunea este o minciuna, iar moderatonul nici macar nu conduce masina in care se afla el si invitatul sau.

In respectiva emisiune, James Corden are un artist invitat, alaturi de care canta pe durata unei "calatorii cu masina" si face un scurt interviu. Prin masina lui Corden au trecut Adele, Justin Bieber, Bruno Mars, Selena Gomez, Celine Dion si multi altii. Emisiunea a devenit una dintre cele mai iubite de catre fani, pana de curand.

Un fan a surprins momentul in care se filma un episod cu Justin Bieber si a inregistrat totul. Masina pe care o "conduce" Corden era pusa pe un suport special, iar prezentatorul nici macar nu o conduce, doar sta la volanul masinii. Clipul a devenit viral rapid, iar fanii s-au aratat profund dezamagiti.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu