Au revenit la cursuri si AU SFIDAT cu totul pandemia! Imagini INCREDIBILE dintr-un oras din Marea Britanie!

Studentii unei universitati din Marea Britanie au uitat total de pandemie odata cu revenirea la cursuri.

Tinerii din Leeds s-au ingramadit intr-una dintre noptile trecute in pub-uri si cluburile din oras, in ciuda faptului ca zilnic in Marea Britanie sunt mii de cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus.

Studentii nu au pastrat in niciun fel distanta sociala si nici nu au purtat masti de protectie, incalcand flagrant masurile luate de autoritatile britanice pentru a stopa raspandirea virusului.

Reprezentantii universitatilor din Marea Britanie se tem acum de ceea ce s-ar putea intampla dupa ce vor reveni la cursuri toti studentii, la inceputul lunii octombrie. Ei isi doresc sa impuna purtarea obligatorie a mastilor la cursuri, izolarea obligatorie in camine si interzicerea adunarilor mai mari de 6 persoane.

De asemenea, autoritatile engleze au amenintat cu pedepse drastice organizatorii de adunari sociale, cerand oamenilor sa isi limiteze timpul pe care il petrec in contact cu alte persoane.