Au aparut primele imagini din "Avatar 2"! Cand va fi lansata super-productia

Realizatorii Avatar au publicat imagini din noul film.

Patru imagini au fost postate pe pagina de Twitter oficiala a filmului, insotite de mesajul "In filmele Avatar, nu doar ca va veti intoarce pe Pandora, ci veti explora si noi parti ale lumii".

Regizorul James Cameron spunea in trecut ca actiunea din noua pelicula va avea loc intr-o lume subacvatica. Primul Avatar, aparut in 2009, a avut incasari record: 2.2 miliarde de dolari.

Avatar 2 a fost programat initial sa fie lansat in 2014, dar a avut parte de amanari succesive. Data cea mai probabila cand fanii vor putea vedea noul film in cinematografe fiind in decembrie 2021.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ