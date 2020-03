"Asta m-a ajutat!" Un medic de 60 de ani din Marea Britanie poveste cum s-a tratat de coronvirus si ce simptome a avut! Care este tratamentul pe care l-a urmat si a scapat de terbilul virus

O doctorita din Marea Britanie povesteste cum s-a tratat de coronavirus.

Doctorita Clare Gerada, un medic din Marea Britanie a povestit cum a fost infectata cu coronavirus, ce simptome a avut si cum s-a tratat. Femeia a povestit pentru BBC ca boala este mai rea decat o gripa iar simptomele pe care le-a avut sunt aceleasi pe care i le-au povestit si pacientii pe care aceasta i-a tratat de virusul care a bagat spaima in oameni la nivel global.



"Aveam gatul incredibil de uscat, tuseam sec si aveam febra foarte, foarte mare. Dar, ca sa fim realist, ca boala, este doar o gripa, foarte, foarte rea. Altfel n-as putea-o descrie", a declarat Clare Gerada.

"Am avut gripa, iar boala asta e mai rea. Si am 60 de ani, nu sunt un om tocmai tanar. Dar nu am alte probleme majore de sanatate. Asa ca am stiut ca ii voi supravietui. Stiam ce am. Am trecut peste cu paracetamol. De fapt, in cea mai mare paret a timpului am dormit. Altceva nu prea poti face cand este infectat cu Covid 19. Nu imi amintesc sa mai fi dormit vreodata atat de mult. Timp de 4 zile n-am putut face altceva", a mai spus doctorita.

