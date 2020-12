Asta e spiritul Craciunului! "SECRET SANTA" a lovit din nou, pe NEASTEPTATE. Cadourile sunt INCREDIBILE

O persoana misterioasa din statul american Idaho ofera in fiecare an cadouri de Craciun uluitoare persoanelor nevoiase.

In ziua in care vine Mos Craciun, initiativa americanului deghizat in celebrul termen "Secret Santa" a impresionat opinia publica de peste Ocean si a fost impartasita apoi pe retelele de socializare. Localnicii cunosc deja generozitatea persoanei anonime care in ultimii ani a investit sute de mii de euro pentru a aduce putina bucurie in randul celor care sunt greu incercati de viata.

In acest an, unul dintre pretioasele cadouri s-a oprit in parcarea unui magazin fast-food, acolo unde lucreaza cu norma intreaga Diana Boldman (65 de ani). Pentru ca a aflat de dificultatile cu care se confrunta femeia (sotul ei, Cameron, e o persoana cu dizabilitati, iar ambii si-au luat un job part-time in care livreaza ziare cu masina personala, in fiecare dimineata), "Secret Santa" n-a mai stat pe ganduri.

Mai intai, Diana Boldman a fost surprinsa cu 5.000 de dolari in bonuri de combustibil, dar si cu 1.000 de delari "cash", insa asta n-a fost tot, pentru ca elfii lui Mos Craciun i-au mai adus Dianei o masina nou-nouta, un Hyundai Tucson cu care sa-si faca de-acum inainte livrarile. Emotionata pana la lacrimi, americanca a avut probleme cu deschiderea noii sale masini. "Cheile sunt mai destepte decat mine", a spus ea in fata camerelor.