Asta e pisica lui BATMAN! Cum pacaleste 3 pisici care o prinsesera in colt si urmau sa o atace - VIDEO

Vezi miscarile uluitoare cu care scapa in cateva secunde.

Imagini incredibile cu o pisica ce reuseste sa scape de 3 agresori au devenit virale pe Internet. Clipul a strans milioane de vizualizari in doar o saptamana, imaginile fiind insa impresionante.

Clipul surprinde momentul in care o pisica este prinsa pe un culoar de alte 3 pisici ce se pregatesc sa o atace. Aceasta isi face curaj si incearca sa scape insa ce urmeaza in video este pur si simplu genial.

Pisica se foloseste de zid pentru a pacali prima pisica ce o ataca, apoi face un salt prin aer pentru a pacali a doua pisica si reuseste sa treaca in viteza si de al treilea agresor, scapand din capcana fara sa aiba nici macar o zgarietura.

Imaginile au strans mii de comentarii in care pisica e comparata cu Batman sau cu un concurent in probe de Parkour, sportul in care sare pe ziduri, cladiri, banci si asa mai departe.

Vezi imaginile mai jos.