Asta e melodia momentului in Romania! Cum a cucerit Nicole Cherry topurile online

In urma cu doar cateva zile, Nicole Cherry a anuntat intr-un mod inedit ca este insarcinata: artista a lansat o noua melodie, „Scrie-mi pe suflet”, in care apare alaturi de iubitul ei si isi arata burtica de gravida.

Din cate se pare, strategia cantaretei a avut efectul pe care si-l dorea, iar noua ei piesa a ajuns pe locul 1 in trending, ajungand la aproape 2 milioane de vizualizari pe YouTube pana in prezent.

Odata cu aceasta lansare, Nicole Cherry a reusit ceea ce, din pacate, putini cantareti reusesc in ultimul timp in Romania: sa depaseasca manelele in trending.

