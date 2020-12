Asta e FORMULA DE AUR a frumusetii. Care sunt vedetele feminine cu FORMELE perfecte. Surpriza la varful clasamentului

Cine credea ca Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau Rihanna sunt celebritatile cu formele perfecte se insala.

Presa britanica a apelat la un cunoscut specialist estetician, doctorul Riccardo Frati, care are o formula matematica de analizare a ceea ce inseamna perfectiunea fizica a femeilor. El detine formula 3-2-3, care se poate compara cu mai cunoscutul 90-60-90 (in cazul circumferintelor), si care analizeaza distantele dintre posterior, talie si sani. De asemenea, el spune ca raportul ideal intre soldul superior si cel inferior este 6-4.

Pe baza acestor criterii, doctorul Frati si-a pus "stampila" pe mai multe vedete din showbiz, iar cele mai cunoscute, precum Jennifer Lopez, Kim Kardashian sau Rihanna, au cazut testul, avand fiecare 2-2-3 si nu acel 3-2-3 pe care il cauta toate femeile.

In schimb, printre remarcate se numara, de exemplu, actrita de 49 de ani Amanda Holden, a carei forme pot fi remarcate mai sus. "Amanda arată spectaculos pentru vârsta ei. Sânii ei se prezinta in mod natural, la fel ca și fundul. Si au avut o greutate stabilă de-a lungul anilor", a afirmat doctorul Frati.

La fel de apeciata a fost o alta actrita, Michelle Keegan (33 de ani). "Are cifrele perfecte. Chiar daca, poate, a apelat la mici modificari, e renumita pentru stilul ei de viata sanatos. In plus, pare sa aiba o stralucire interioara", si-a dat cu parerea doctorul Frati.