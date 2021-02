Asta e cea mai darnica banca. A impartit bani in stanga si-n dreapta, gratis. Sumele sunt colosale

Una dintre cele mai mari erori din istoria bancara apartine americanilor de la Citibank, care au transferat din greseala o suma uriasa de bani.

Creditorii unei populare companii de cosmetice, Revlon, au beneficiat de plati neasteptate facute de operatorii Citibank. Astfel, intentionand sa trimita doar 8 milioane de dolari pentru plata unor dobanzi, banca respectiva a facut operatiuni de aproape un miliard de dolari.

Sesizand gafa, o buna parte a creditorilor care s-au "imbogatit" pe nedrept au decis sa returneze sumele, insa altii s-au folosit de prevederile legale din New York si au pastrat sumele, gaura financiara pentru Citibank ajungand la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Inclusiv judecatorii au decis ca nu se poate face nimic in conditiile in care Citibank a platit sumele exacte trecute in contracte, chiar daca n-a fost anuntata o plata anticipata. Reprezentantii bancii au decis insa sa faca apel la decizie, astfel ca situatia e inca una neclara din punct de vedere juridic.

