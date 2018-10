Asa traficant, asa avocat :)) Miscare de "mafiot" pentru avocatul care il reprezinta pe El Chapo. Ce a facut

Ce a facut avocatul lui El Chapo.

Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este in plin proces in USA. Cel mai mare traficant din lume este extrem de bine pazit de americani, fiindu-i restrictionat accesul la absolut orice, de la familie la prieteni si pana la media sau la persoanele implicate in proces.

De altfel, de frica asasinatelor, judecatorul a ordonat sa nu se dezvaluie absolut nicio identitate a persoanelor implicate in proces, nici macar a celor care fac parte din juriu.

Acest lucru nu a fost insa respectat de avocatul lui El Chapo, Eduardo Balarezo, care a mentionat intr-o scrisoare oficiala numele unuia dintre martorii ce urmeaza sa fie adusi in instanta sa depuna marturie.

Procurorii au "luat foc" si au cerut sanctionarea avocatului si chiar scoaterea lui din caz, pe motiv ca a dezvaluit o informatie secreta, cu scopul de a influenta unul dintre martori.

Acesta e posibil sa se intimideze dupa ce i s-a aflat identitatea, temandu-se de frica repercusiunilor asupra sa si a familiei sale.

Judecatorul a decis insa sa nu ia masuri impotriva avocatului, insa l-a anuntat ca la urmatoarea astfel de abatere va fi scos din proces.