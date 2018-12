Asa arata pe vremea cand lupta in Afganistan! Transformarea e socanta: acum e noua printesa a Americii | FOTO INCENDIAR

O tanara din Statele Unite ale Americii a devenit peste noapte o vedeta a internetului dupa ce si-a deschis cont pe Instagram.

Hope Isabel Howard are peste 580.000 de fani pe reteaua de socializare dupa ce a trecut printr-o transformare spectaculoasa.



Tanara este veterana de razboi. A fost unul dintre mecanicii detasati in Afganistan pentru a asigura mentenanta avioanelor de vanatoare ale Armatei americane. Cand a revenit in tara, Hope s-a apucat de fitness, iar acum face senzatie cu fotografiile pe care le posteaza pe retelele de socializare.