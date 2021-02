Asa arata friptura de 1000 de euro! Iti vine sa plangi cand o mananci, dar lui nu i-a pasat. Cine e starul care a aruncat cu banii

Luptatorul irlandez Conor McGregor (32 de ani) a dat inca o dovada a caracterului sau excentric.

N-a trecut mult timp dupa esecul usturator, prin KO, suferit de McGregor in disputa cu Dustin Poirier, iar irlandezul a revenit din nou in atentia opiniei publice. "Nici nu stiu daca sunt suparat", a spus Conor dupa ce a fost pus la podea ca niciodata in cariera.

In urma loviturilor primite, irlandezul a fost sfatuit sa stea cateva luni departe de ring, astfel ca are tot timpul din lume pentru a-si cheltui zecile de milioane de euro castigate intr-o cariera prodigioasa. Astfel, McGregor si-a luat sotia si cei doi copii si a facut o escapada la Dubai, unde nu putea sca ocazia de a petrece o seara unica intr-unul din cele mai cunoscute restaurante de pe planeta, "Salt Bae", locatie in care marea vedeta e bucatarul turc Nusret Gokce.

Iar cireasa de pe tort a fost friptura "Golden Tomahawk", un preparat din vita japoneza invelita in niste frunzulite de aur de 24 de karate. Desi pare ireal, pretul e unul pe masura, unul pe care doar oamenii foarte bogati ai lumii si-l pot permite, Conor McGregor achitand si el fara nici o problema nota de plata de peste 1.000 de euro.