Are un chip superb, dar toti se ingrozesc cand se uita la corpul ei! Modelul de 23 de ani care refuza sa se opereze, desi cantareste 133 de kilograme

Mahogany Geter (23 ani) este model american, insa viata ei nu a fost deloc usoara.

Tanara a fost diagnosticata cu limfedem la nastere, o afectiune cauzata de acumulare de lichid limfatic in tesuturi, iar asta provoaca umflaturi pe termen lung, in cazul ei pe partea stanga a corpului.

Piciorul stang al fetei este extrem de umflat, insa ea a ajuns sa isi iubeasca corpul asa cum este, in ciuda criticilor primite. Mahogany a dezvaluit ca exista multe persoane care ii vorbesc urat sau ii sugereaza sa isi amputeze picioarul, care adauga pana la 44 de kilograme greutatii sale, scrie Mirror.

Fata cantareste 133 de kilograme in prezent, insa vrea sa se foloseasca de dizabilitatea sa pentru a ridica semnale de alarma in cazul persoanelor care sufera de aceeasi conditie.

Model de meserie, Mahogany a realizat sedinte foto pe care le-a postat pe contul de Instagram in care isi arata mandra corpul.

Pentru a minimiza umflatura, fata trebuie sa se tina de o rutina de fizioterapie si masaje de drenaj limfatic.

"Mama mea era ingrijorata cand am fost diagnosticata, insa am reusit sa trecem peste toate lucrurile impreuna. Nu m-am simtit niciodata frumoasa atunci cand eram copil, ma gandeam ca am fost blestemata. Ma simteam urata, ca o ciudatenie a naturii si plangeam singura de multe ori.

Apoi am decis ca am fost diagnosticata cu aceasta boala pentru ca sunt puternica din punct de vedere emotional si pot sa fac fata. De atunci, am invatat sa ma accept si sa ma bucur de mine. Vreau sa ii inspir si pe altii sa se bucure de lucrurile care ii fac diferiti", a spus fata pentru sursa citata.