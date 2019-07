Are bicepsii atat de mari incat vrea sa-i opereze! Drama culturistului Popeye. FOTO

Popeye, culturist renumit in Rusia, strange bani pentru operatie de micsorare a bicepsilor.

Popeye a devenit faimos pe internet dupa ce au aparut imagini cu bicepsii sai supranaturali. El si-a injectat cateva kg de synthol, iar acum sanatatea sa este in pericol. Daca nu scoate toata substanta din brate, risca sa le piarda! Rusul a demarat o campanie de strangere de fonduri online pentru o operatie in Marea Britanie.

"Mergeam la sala de doi ani cand am fost chemat in armata. In armata eram ingrijorat ca o sa slabesc, asa ca am decis sa incerc sintol. Cand am terminat serviciul militar am inceput sa ma transform, faceam totul acasa. Mama mea era foarte ingrijorata pentru ce faceam, dar suntem ok acum si stie ca sintolul poate fi scos. La inceput, am vrut sa-mi injectez sintol in toate partile corpului, dar cand au aparut problemele am decis sa ma opresc", povesteste Popeye.

Injectiile cu synthol sunt foarte periculoase si pot duce la amputarea membrelor. "In acest moment, bratele mele sunt in stare proasta. Am demarat o campanie de strangere de fonduri, am nevoie de 20.000 de euro pentru o operatie si tratament in UK", mai povesteste el.



Ce este Syntholul

Synthol este un agent injectabil de marire locala a muschiului. El produce rezultate imediat, insa acestea sunt 100% artificiale. REzultatul e pur cosmetic si nu aduce cresterea fortei sau a altor capacitati motorii. Este o substanta uleioasa pe care corpul are dificultati in a o metaboliza.

