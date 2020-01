Are 21 de ani si ar putea avea ORICE BARBAT, dar s-a casatorit cu un BUNIC cu 53 de ani mai batran ca ea! Ce secret ascunde aceasta tanara superba

Casnicia ei a durat numai cateva luni!

Milijana Bozic (21 de ani) si sotul sau, Milojko, au devenit celebri in Serbia dupa ce si-au oficializat relatia. Milojko e cu 53 de ani mai batran decat sotia lui! Armonia din cuplu n-a tinut prea mult. Milijanei au inceput sa-i umble ochii dupa barbati mai tineri. Putin mai tineri. :)

Sotul sau, fost fotbalist in Serbia, o acuza ca l-a inselat cu un barbat de 60 de ani. Ar fi facut-o chiar in timpul unui reality show numit 'Cupluri'. Milijana a fost surprinsa de camere sarutandu-l pe Nemanja Stamatovic, provocandu-i o criza cardiaca sotului!



"E o lenesa. Alearga dupa barbati mai in varsta si le plimba cainii. Nu am nevoie de faima. A facut ce a facut. S-a apropiat de mine cand am fost operat, ea s-a tinut mereu dupa mine, nu invers. M-a inselat cu un barbat de 56 de ani la 7 zile dupa ce ne-am casatorit!", acuza Milojko.