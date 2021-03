Nu se poate sa fie tot ea! Arata ASA si ii era teama sa se uite si in oglinda, iar colegii radeau de ea! Apoi s-a pus pe slabit. E uluitor cum poate sa arate acum

Ajunsese la 90 de kilograme si era ingrozita de infatisarea ei.

Tilly Niman, o tanara de 18 ani din Marea Britanie, a fost umilita de colegi din cauza kilogramelor pe care le avea in plus. Era atat de deprimata din cauza infatisarii sale, incat nu se mai putea nici macar uita in oglinda, scrie Mirror. Fata a decis sa faca o schimbare drastica in viata ei si a urmat o cura de slabire ale carei efecte sunt cat se poate de spectaculoase.

In ianuarie 2019 a hotarat sa-si schimbe stilul de viata. S-a apucat de sport si a avut grija ce mananca. Nu mai putin de 40 de 40 de kilograme au 'parasit-o'.

"Inainte sa slabesc, nici nu ma uitam in oglinda. Nici nu-mi priveam corpul. Cand am putut sa-mi infrunt aceasta frica mi-am dat seama ca trebuie sa fac ceva", a spus Tilly, care locuieste in Leeds si e mare fana a echipei de fotbal din oras, United.