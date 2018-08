Ar fi trecut fara probleme de vama daca era mai atenta la ce pune pe ea! Politistii au devenit suspiciosi cand au vazut cum era imbracata: a primit 3 ANI de inchisoare

Un fotomodel din Rusia a fost retinut in Belarus si condamnat la trei ani de inchisoare.

Marya Khrestina, in varsta de 26 de ani, a fost retinuta in Belarus in timp ce se pregatea sa decoleze catre Polonia. Tanara este acuzata de trafic si consum de droguri.

Khrestina purta un tricou pe care erau imprimate frunze de marijuana, fapt ce le-a atras atentia vamesilor. La un control amanuntit, acestia au descoperit 1,14 grame de cannabis in bagajul acesteia.

Khrestina a fost condamnata la trei ani de inchisoare in Belarus. Avocatii considera ca pedeapsa este mult prea dura si au facut apel.

