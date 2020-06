Modelul in varsta de 22 de ani si-a socat din nou audienta.

Kylie Jenner a postat o fotografie in care si-a dezvaluit noul look in timp ce purta un sutien minuscul prin care se vede aproape tot.

Sutienul este format din mai multe bucati subtiri, iar super-modelul si-a acoperit sanii cu mainile.

Kylie este urmarita pe Instagram de peste 183 de milioane de fani, iar fotografia a strans in mai putin de 14 ore peste 7 milioane de aprecieri.