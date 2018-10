Anuntul momentului pentru Cristiano Ronaldo: "O sa le ia 2 ANI!" Avocatii portughezului au pregatit apararea

Cristiano Ronaldo se afla de cateva saptamani in mijlocul unui scandal urias care tine prima pagina a ziarelor.

Jurnalistii portughezi sunt de parere ca scandalul este departe de a ajunge la un deznodamant. Potrivit Correio de Manha, cazul presupului viol se va prelungi cel putin 2 ani prin tribunale.

Conform sursei citate, avocatii lui Ronaldo pregatesc o aparare solida si il "blindeaza" pe jucator cu mii de acte. Pana cand toate aceste vor fi analizate de instanta va trece mult timp. "Cazul este inca in curs de investigare de catre politie si nu este asteptata o decizie prea rapid in aceasta etapa a investigatiei", a declarat pentru Correio de Manha o sursa apropiata jucatorului lui Juventus.

Cristiano Ronaldo este acuzat de Kathryn Mayorga ca fotbalistul portughez ar fi violat-o in 2009. Desi fapta s-ar fi produs in urma cu aproape 10 ani, politia statului Nevada a decis redeschiderea investigatii in urma cu doar cateva saptamani. Conform informatiilor aparute in presa internationala, Ronaldo i-ar fi oferit tineri din Statele Unite ale Americii suma de 375.000 de euro pentru a pastra tacerea in privinta incidentului.