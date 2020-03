Anuntul care ingrozeste toata planeta! Pandemia coronavirusului va atinge un nou varf anul viitor! Cand se va intampla

Coronavirusul va lovi din nou anul viitor.

Pandemia COVID-19 ar putea atinge un nou varf in primavara anului viitor dupa ce in aceasta vara s-ar putea incheia. Este foarte posibil sa se raspandeasca incepand de la emisfera sudica pana la cea nordica, a spus un expert chinez. Aceasta problema a fost ridicata de Zhang Wenhong, directorul Departamentului de Boli Infectioase de la Spitalul Huashan din Shanghai, la o video conferinta care a avut loc marti cu experti medicali din Germania despre cum sa lupti eficient cu noul coronavirus.

Zhang a spus ca pandemia poate avea un efect scazut in momentul in care numarul cazurilor de infectare vor fi din ce in ce mai putine pana la vara. Acesta a estimat ca pandemia va scadea din aprilie pana iunie, insa se va atinge un nou val de infectari in primavara anului viitor.