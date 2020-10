Anunt ingrijorator! Unul dintre voluntarii vaccinului de Covid-19 a murit in timpul testelor

Agentia Nationala de Sanatate din Brazilia a anuntat decesul unuia dintre voluntarii testelor pentru vaccinul Covid-19!

Un voluntar din Brazilia a murit in timpul testelor pentru vaccinul de la Universitatea Oxford, dupa cum anunta Gazeta Brasil. Voluntarul avea 28 de ani, anunta sursa citata.

Nu s-a confirmat daca acesta a primit o doza placebo sau vaccinul real, insa sursa citata informeaza ca apropiatii ar fi dezvaluit ca barbatul ar fi primit doza placebo.



Agentia de Sanatate din Brazilia a emis un comunicat in legatura cu moarta barbatului: "In ceea ce priveste moartea voluntarului in cadrul testelor pentru vaccinul Oxford, Anvisa a primit informatia pe 19 octombrie.

Este important sa notam ca, in baza compromisurilor etice de confidentialitate mentionate in protocol, agentiilor implicate in primirea datelor legate de investigati li s-a sugerat sa continue studiul. Cu toate astea, procesul ramane sub observatie!

Toate informatiile legate de voluntarii studiului vor ramane confidentiale, in acord cu principiile de confidentialitate, demnitate umana si protectia participantilor", se arata in comunicat.

Voluntarii din Brazilia au inceput sa primeasca vaccinul de testare impotriva coronavirusului in luna iunie. In Brazilia, au fost recrutati 4 600 de voluntari din Sao Paulo, Rio de Janeiro si Salvador.

Vaccinul este facut de Insitutul Oxford Jenner al Universitatii Oxford, in parteneriat cu AstraZeneca.