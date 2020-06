Anunt de ultima ora! Cele mai mari 4 festivaluri din Romania au fost amanate pentru 2021. Ce va intampla cu biletele care au fost deja cumparate

Organizatorii Untold, Nerversea, Electric Castle si Summer Well au anulat festivalurile din cauza pandemiei de coronavirus pana in 2021.

Cei care si-au cumparat deja bilete le vor putea folosi pentru oricare dintre urmatoarele 3 editii.

"Cu inima franta, dar cu certitudinea ca luam cea mai buna decizie pentru sanatatea si siguranta tuturor romanilor, luam decizia de a amana UNTOLD și NEVERSEA din acest an, pentru anul 2021. Suntem extrem de recunoscatori celor peste 95% dintre cumparatorii de bilete si abonamente la festivalul din acest an, care le-au transformat in varianta ANYTIME. Pentru toata aceasta incredere va multumim si va promitem ca veti avea parte de cele mai frumoase experiente la oricare dintre urmatoarele 3 editii veti decide sa participati! Toti cei care nu au ales alternativa ANYTIME PASS, vor putea opta in termen de 30 de zile de la data anuntarii editiei 2021, pentru transferarea biletului pentru editia de anul viitor sau pentru a primi un voucher valoric care va putea fi folosit la achizitionarea altor produse ale organizatorilor", a fost comunicatul oficial al celor de la Untold si Neversea.

Celelalte doua festivaluri, Electric Castle si Summer Well, au fost si ele amanate tot pentru 2021.

Electric Castle trebuia sa aiba loc in perioada 15-17 iulie, 2020, dar organizatorii au anuntat intr-un comunicat pe Facebook ca festivalul va fi mutat pe 14-18 iulie, 2021. Biletele deja cumparate vor fi valabile pentru editia din 2021, iar cei care nu vor putea ajunge au si alte optiuni la dispozitie.

"Sanatatea si siguranta voastra au fost intotdeauna prioritatea noastra absoluta si, din pacate, in acest moment, nu exista un scenariu ideal in care festivalul sa se desfasoare in deplina siguranta. Avand in vedere toate aceste aspecte, am decis sa alegem calea cea mai sigura si sa amanam EC8 pentru 14 - 18 iulie 2021", au precizat cei de la Electric Castle

De asemenea, Summer Well a anuntat intr-un comunicat postat pe Facebook ca editia de anul acesta va fi amanata tot pentru 2021.