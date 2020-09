Angelina Jolie are si ea ceva de spus! Cum s-a simtit dupa ce TEMPLUL relatiei ei cu Brad Pitt a fost "PANGARIT" de iubita tinerica a actorului

Actrita de 45 de ani a avut o prima reactie dupa escapada romantica a fostului sot in compania unui fotomodel la Castelul Miraval din Franta.

Angelina Jolie si Brad Pitt nu mai formeaza de mult timp un cuplu, dar mai au lucruri in comun, cum ar fi cei 6 copii (3 biologici si 3 adoptati) sau amintirile din perioada petrecuta impreuna. Printre acestea se numara si clipele frumoase dinb 2014, atunci cand cuplul "Brangelina" si-a oficializat relatia, intr-un cadru mirific, in sudul Frantei, la Castelul Miraval, intr-o zona recunoscuta pentru productia de vinuri.

Brad Pitt (56 de ani) n-a tinut cont de aceste aspecte, presa internationala venind recent cu dovezi care atesta ca si-a dus proaspata iubita, fotomodelul de 27 de ani Nicole Poturalski, tocmai la castelul pe care actorul l-a cumparat impreuna cu Angelina in schimbul a peste 60 de milioane de euro.

Cotidianul The Sunday Mirror a obtinut in cele din urma sa obtina si o reactie a Angelinei pe marginea acestui subiect. "Este furioasa si uimita, nu se astepta. Va fi foarte greu pentru ei sa se mai vada fata in fata de-acum inainte", a declarat o sursa apropiata Angelinei Jolie.