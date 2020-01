Anastasia a mers la Paris si hotii i-au furat poseta fara sa stie cu cine se pun! Cine e tatal acestui supermodel

A ramas fara tot ce avea la ea si a trebuit sa-i CANTE taximetristului in masina pentru a primi o cursa gratis pana la hotel.

Modelul Anastasija Raznatovic e fiica temutului lider paramilitar Arkan, una dintre figurile marcante ale razboiului din Iugoslavia si fost lider de galerie al Stelei Rosii Belgrad. Anastasija are protectia garantata pe viata de prietenii tatalui sau in baza unui juramant comun facut inainte ca acesta sa-si piarda viata, in ianuarie 2000.

Anastasija a mers in vacanta alaturi de o prietena la Paris. Hotii i-au furat poseta atat ei, cat si fetei care o insotea. Anastasija a ramas fara nimic la ea si a avut nevoie sa-si foloseasca talentul muzical pentru a obtine o cursa gratuita de taxi pana la hotel.

Tanara de 21 de ani a povestit amuzata incidentul: "Ma plimbam cu prietena mea prin Paris, faceam cumparaturi si ma uitam la viata orasului. La un moment dat, mi-am dat seama ca poseta mea era lasata undeva in spate... A patit la fel si prietena mea!"

