AMENDA COLOSALA primita de un sofer roman de TIR! Vamesii au inghetat cand au vazut ce transporta: procurorii au cerut amenda de peste 2 MILIOANE DE EURO si inchisoare

Un sofer de TIR roman a primit o amenda cu adevarat uriasa.

Romanul a fost prins in Franta in timp ce transporta 5,2 tone de tutun de contrabanda si a primit o amenda de 2,17 milioane de euro, informeaza publicatia franceza NordLittoral. Aurel Andrei Neacsu, in varsta de 35 de ani, a fost oprit pentru un control de rutina, insa soferul roman nu a putut justifica prin acte de ce transporta cantitatea uriasa de tutun.

Soferul roman le-a dezvaluit politistilor francezi ca nu este la primul transport de acest gen. A mai transportat 2 tone de tutun in Marea Britanie. Romanul a precizat ca a acceptat sa faca astfel de transporturi pentru a strange cat mai multi bani pentru familia sa, pentru aceasta cursa urmand sa primeasca 8.000 de euro.

Vamesii francezi au stabilit ca valoarea bunurilor transportate de roman se ridica la 2,17 milioane de euro si au cerut o amenda echivalenta. Procurorii au cerut si o pedeapsa de 1 un an de inchisoare.