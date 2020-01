"Am sanii prea mari, e un cosmar!" Vedeta TV care traieste un cosmar de fiecare data cand incearca sa se imbrace! Cum arata

Un star TV a vorbit despre sanii ei.

Ulrika Jonsson (50 ani) si-a luat o piatra de pe suflet intr-o postare in care a vorbit despre sanii ei si faptul ca nu ii suporta. Vedeta TV a postat un mesaj in care s-a razbunat pe sanii ei, vorbind urat despre ei, in urma faptului ca a izbucnit in lacrimi cand a incercat un sutien nou.

Starul a vorbit pe Instagram despre asta si a scris: "I-am urat dinainte sa ii am. In mare parte din cauza faptului ca au intarziat si au fost neasteptat de mari.

I-am micsorat in 2009. Am cerut pentru un aspect "Kate Moss", insa a trebuit sa imi faca ceva care sa se potriveasca corpului meu.

Apoi, ani mai tarziu s-au marit din cauza menopauzei. Acum, in mod neintentionat si neasteptat am slabit si am mers sa mi se ia masuri pentru un sutien nou deoarece paracetamolurile mele nu incap in hamul pe care il port acum, doar ca sa mi se spuna ca am o masura de cosmar deoarece sunt micuta, insa am nevoie de o cupa mare deoarece mi-am pierdut volumul.

Am vrut sa plang in cabinele de proba. Cu toata pielea aia in exces si idiotenia de masuratoare", a scris Ulrika Jonsson.