"Am auzit niste zgomote afara. Cand am iesit, erau vecinii mei romani!" Continuarea este fabuloasa! Ce s-a intamplat

Un pompier din Londra a povestit pe retele de socializare un moment cu adevarat incredibil. Ea a fost surprins de zgomotul de langa casa ei si, cand a iesit sa vada ce s-a intamplat, a descoperit ca vecinii sai, o familie de romani, erau motivul zgomotului.

Motivul zgomotului a surprins-o insa mai mult decat orice - familia de romani i-a reparat gardul casei, stricat in urma cu mai mult timp! Mai mult, femeia a dorit sa le ofere o recompensa insa acestia au refuzat: "Mai bine sa faci lucruri frumoase decat sa te astepti la ceva" i-au transmis romanii. "Ai naibii straini. Vin peste noi si ne construiesc garduri" a spus femeia.

Mesajul postat de femeie, pe numele ei Antonia, a devenit viral pe internet cu peste 10.000 de like-uri. Femeia a tinut sa aprecieze reactiile prietenilor, insa a blamat si cateva comentarii xenofobe: "As vrea sa spun ca toti cei 3 care au avut comentarii xenofobe sunt fani ai fotbalului. Unul profesionist, unul fan si altul antrenor la junior. Asta spune mai mult despre fotbal decat despre imigranti. Chiar e trist" a mai scris Antonia.

Lots of banging noises outside. I find my Romanian neighbours have rebuilt my fence which had fallen down a while ago.

When I offered money/beer as gratitude, they said it was better to do nice things rather than expect something.

Bloody foreigners coming here & building fences pic.twitter.com/CzMbgC9ha8