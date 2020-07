Alexandra Dinu nu s-a schimbat deloc! Cum arata fosta sotie a lui Adrian Mutu

Fosta sotie a lui Adrian Mutu arata extraordinar, chiar daca a ajuns la aproape 40 de ani.

Alexandra este o personalitate care apare destul de rar in mediul online, iar in ultima fotografie postata pe Instagram arata la fel ca pe vremea cand era impreuna cu Mutu.

Intrebata cum de a reusit sa se pastreze asa tanara, Alexandra a recunoscut ca nu are niciun secret.

"Am avut noroc sa am un metabolism extraordinar. Intotdeauna am mancat ca sa traiesc si nu am trait ca sa mananc. Imi place si sa mananc, nu spun nu. Am insa momente in care mi-e pofta de ciocolata, insa apoi urmeaza o perioada in care nu mai mananc nimic dulce. Cred ca echilibrul este lucrul cel mai important atunci cand vorbim despre viata sanatoasa. La fiecare cateva luni fac insa si o perioada de detox. Asa cum avem nevoie de odihna si de relaxare si organismul trebuie curatat, infiderent cat de bine si de corect mancam", a povestit fosta sotie a lui Adrian Mutu pentru Ok Magazine.