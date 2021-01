Alerta maxima in REGAT! DISPARITIA care poate schimba cursul istoriei. Ce spune LEGENDA e infricosator

Administratorii Turnului Londrei sunt ingrijorati de disparitia unuia dintre corbi, lucru care poate aduce ghinion Marii Britanii.

Cei care cred in superstitii au motive serioase sa se teama de ceea ce va urma. Asta din cazua legendei care spune ca in Turnul Londrei trebuie sa salasluiasca cel putin sase corbi, un numar mai mic urmand sa duca la "disparitia" Regatului. Inca de la finalul anului trecut a picat insa vestea ca Merlina, "regina" corbilor respectivi n-a mai fost vazuta in turn.

"Merlina era cun corb cu spirit liber si stiam ca pleaca de multe ori, dar de fiecare data se intorcea. De data asta n-a mai facut-o, ma tem ca nu mai e printre noi", a declrat cu amaraciune un administrator al Turnului

Daca va fi confirmta, moartea Merlinei ar reduce numarul corbilor din Turnul Londrei la sapte, astfel ca inca doua cazuri similare ar produce un adevarat "dezastru" national. "Avem sapte corbi si mai am unul de rezerva, asa ca stam bine in acest moment", a completat ingrijitorul. Ulterior, printr-o postare pe pagina de Twitter a Turnului Londrei s-a spus că se incearca inlocuirea Merlinei cu un pui.