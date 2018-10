Alerta in Europa! Din cauza saraciei din Sicilia, mafia Cosa Nostra se muta in alta tara! Ce tinta au ales

Sicilia a ajuns atat de saraca incat celebra mafie italiana trebuie sa se mute.

Cea mai cunoscuta organizatie mafiota din lume, Cosa Nostra, a inceput sa isi desfasoarele operatiunile in alte tari europene din cauza saraciei din Sicilia.

Potrivit Independent, mafiotii italieni se muta usor usor cu toate operatiunile lor in Germania, o tara prietenoasa cu imigrantii si cu o economie puternica.

La indepartarea Cosa Nostra din Sicilia au contribuit si autoritatile italiene, care au trimis la inchisoare in ultimii 20 de ani multi dintre liderii retelei mafiote ce a terorizat intreaga lume de-a lungul istoriei.

Autoritatile germane sunt alerta, traficul de marijuana si cocaina fiind tot mai mare in ultima perioada. Se pare ca mafiotii italieni aduc drogurile in Germania prin Albania si isi spala banii prin intermediul jocurilor mecanice de noroc, pe care le-au instalat cu forta in baruri si magazine din zonele mai sarace ale Germaniei. Este o practica veche a mafiei italiene.

Cosa Nostra e suspectata ca foloseste banii proveniti din traficul de droguri pentru a cumpara arme din zona Balcanilor.

Recesiunea din 2008 a afectat grav zona Siciliei, care nu si-a revenit nici acum in urma ei. Asta a facut ca proprietarii afacerilor mici din zona sa nu mai poata plati taxe de protectie catre Cosa Nostra. Se spune ca peste 1000 de firme s-au revoltat impotriva Cosa Nostra in ultima decada si au refuzat sa achite taxele cerute.