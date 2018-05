"Albanezii controleaza cocaina, mafia italiana are marijuana iar turcii au heroina". Cum si-au impartit clanurile mafiote Europa

Harta ascunsa a Europei e facuta de 3 clanuri mafiote.

O captura de proportii in Italia a scos la suprafata harta nevazuta a Europei, cea trasata de traficul de droguri si de clanurile ce controleaza aceasta industrie.

Un camion cu peste 2 tone de marijuana a fost interceptat de politistii italieni, chiar inainte sa ajunga la destinatie. Acesta apartinea mafiei albaneze, care il trimisese din Barcelona in Italia, acolo unde urma sa fie predata mafiei calabrese.

Politia italiana a dezvaluit cum functioneaza traficul de droguri in Europa. "Albanezii controleaza cocaina, Ndrangheta (mafia calabresa) are piata de marijuana sub control iar turcii au heroina", spun surse oficiale. Problema apare atunci cand cele 3 clanuri lucreaza impreuna pentru profituri maxime, asa cum s-a intamplat cu acest camion interceptat.

"De multe ori cele 3 clanuri fac schimb de droguri intre ele, albanezii vin cu marijuana din nordul Africii si o dau la schimb italienilor care le dau cocaina inapoi. Ndrangheta a adus experti in prepararea cocainei din Columbia, parca suntem la fotbal si se fac transferuri, asa s-a ajuns", spun oficialii italieni ce investigheaza cazul.

Sursa: Corriere della Sera