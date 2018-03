"Ai grija, ca vin cu bunica-miu" :) Un texan de 67 de ani uimeste cu fizicul sau cu 40 de ani mai tanar! Ce mananca pentru a arata asa

Bill Hendricks este un bunic de 67 de ani ale carui poze s-au viralizat in lumea pasionatilor de fitness.

Fost luptator marina americana, Bill Hendricks nu este un batran obisnuit. La 67 de ani, texanul se lauda cu un fizic de-a dreptul incredibil, avand muschii sculptati si un abdomen mai ceva ca o tabla de sah!

Barbatul, care va implini 68 de ani, are trei copii si spune ca arata mai bine decat ei! Acesta petrece doua ore pe zi in sala de forta si in restul timpului este antrenor personal.

"Am pus pozele pe un grup pe internet si am fost uimit sa vad ce zic oamenii. M-am gandit apoi ca ar putea fi o oportunitate buna pentru a-i indruma pe oameni catre sport si pentru a-i invata cum sa se mentina in forma", spune el.

Bill spune ca antrenamentele nu sunt indeajuns si ca dieta este cheia unui fizic sculptat.

"Mananc aceleasi lucruri in fiecare zi. Mananc ovaz, oua, pui si salate. Nu beau nicio picatura de alcool, nu mi-a placut niciodata bautura.

Mananc de doua ori dimineata, apoi ma duc la sala, unde stau doua sau chiar trei ore!

Cred ca sunt norocos si am mostenit un genetic bun", mai spune el.

Barbatul spune ca a fost intotdeauna pasionat de sport. In tinerete, el si-a castigat banii chiar si ca dansator!

"Am mancat intotdeauna pentru sanatate si dieta. Vad mancarea ca pe un combustibil. Incerc sa imi mentin un procentaj cat mai mic de grasime corporala", mai spune el.