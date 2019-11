Agentul imobiliar care a ajuns sa castige 200 000 de euro in 2 ani cu pozele ei de pe Instagram! E incredibil ce posteaza

Desiree Gato (22 de ani) a castigat o avere in ultimii doi ani datorita contului ei de Instagram.

Influencerul lucreaza in continuare si ca agent imobiliar. Desi formele ei sunt departe de a fi perfecte, Desiree nu se jeneaza sa posteze imagini care ii dezvaluie aproape complet secretele. Veniturile ei cele mai mari vin insa de pe net. In doi ani, a strans peste 200 000 de euro datorita postarilor din mediul online. Desiree are 860 000 de followeri pe instagram si primeste bani buni din partea brandurilor pentru expunere.

