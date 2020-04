Aer irespirabil in Bucuresti: poluarea a ajuns la un nivel record, de 5 ori peste limita admisa! "Nu pot sa respir deloc" Ce spun autoritatile

Calitatea aerului din aceasta dimineata a atins cote alarmante.

Inca de la primele ore ale diminetii mai multi locuitori ai Capitalei s-au plans de aerul greu de afara, greu respirabil: "Nu pot sa respir deloc", "Ce bine e sa respiri cauciuc ars!", "La Gara de Nord miroase a carne arsa afara?", sunt doar cateva dintre mesajele postate de oameni pe Facebook.

Platforma de monitorizare a calitatii aerului Airly indica in jurul orelor 6 valori foarte ridicate, cu pana la 5 ori peste valorile admise.

Garda Nationala de Mediu a emis un comunicat dupa ce si ieri aerul a fost irespirabil in zona comunelor Mogosoaia si Corbeanca. Autoritatile spun ca poluarea a fost produsa de un incendiu de vegetatie spontana uscata din Peris, cu dejagare de fum, fara flacara, pe aproximatic 30.000 mp, pe teren aflandu-se bazinele de acumulare ale unei foste ferme de porci.

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a confirmat pentru Europa FM ca mirosul greu care a acoperit nordul Capitalei provine de la fosta ferma de porci, dar ca acesta "nu este toxic".

Particulele mai mari sunt, in general, filtrate in nas si gat si nu provoaca mari probleme. Particulele mai mici de aproximativ 10 micrometri, denumite PM10 si particule mai mici decat cele de 2,5 microni (PM2,5), se pot infiltra in caile respiratorii si adanc in plamani si sa provoace probleme de sanatate