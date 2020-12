Adolf Hitler a castigat ALEGERILE! Tara in care s-a intamplat MINUNEA si cum vrea politicianul sa "DOMINE" lumea

Numele fostului dictator german a reaparut in politica internationala, insa pericolul pentru omenire nu mai e atat de mare.

Adolf Hitler din Namibia e politicianul care a creat o unda de soc la nivel global, o data cu anuntul potrivit caruia ar fi castigat un scrutin local in urma caruia va administra o regiune a tarii africane.

In certificatul de nastere al namibianului apare Adolf Hitler Uunuona, nume pe care i l-a pus tatal sau si de care nu e extrem de mandru in acest moment. "Cand eram mic, mi-am vazut numele ca pe ceva normal, dar in adolescenta am inteles ca acel barbat dorea sa cucereasca intreaga lume", a declarat noul Hitler.

Pentru a elimina orice legatura cu politica expansionista a "Fuhrerului" german, Adolf Hitler a tinut sa le precizeze alegatorilor sai ca n-are nimic de-a face cu modul de a gandi al predecesorului sau.

Interesant e si faptul ca legatura dintre Namibia si Germania nu e una intamplatoare, teritoriul din sud-vestul Africii fiind in trecut o fosta colonie nemteasca.