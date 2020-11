ADEVARUL despre Ivanka Trump a iesit la iveala. Fiica presedintelui, DESFIINTATA de fosta domnisoara de onoare!

Esecul lui Donald Trump in alegerile din SUA e completat de inmultirea atacurilor la adresa fiicei sale, Ivanka.

La cateva zile distanta dupa ce a fost nevoita sa-si mute copiii de la scoala din cauza parintilor nemultumiti de felul in care se protejeaza familia Trump de coronavirus, Ivanka se confrunta cu un alt atac sub centura. De aceasta data e vorba despre dezvaluirile facute in presa americana de Lysandra Ohrstrom, o fosta buna prietena a Ivankai si cea care a fost domnisoara de onoare la nunta acesteia cu Jared Kushner.

Intr-un interviu pentru Vanity Fair, Lysandra ii face un portret rusinos Ivankai, regretand ca a decis sa vorbeasca abia acum. "Avea de mult goana dupa statut, bani si putere, precum si instinctul tatalui ei de a-i arunca pe altii in fata autobuzului pentru a se salva", a spus cea care a cunoscut-o pe Ivanka inca de pe bancile scolii.

"Timp de aproape 10 ani am fost mai degraba surori decat prietene. Ii placea mult sa vorbeasca despre sine si nu avea nici o rusine. Prietenia noastra s-a rupt din cauza diferentelor mari de comportament dintre noi", a completat Lysandra, oferind si un exemplu sugestiv. Astfel, dupa ce i-a recomandat o carte ("Empire Falls"), Ivanka i-a raspuns: "Ly, de ce imi dai sa citesc o carte despre saraci?"

"Imi lipseste vechea mea prietena si mi-e dor de momentul in care dorinta de putere a familiei Trump nu era periculoasa pentru tara", a incheiat Lysandra Ohrstrom.