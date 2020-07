Acesti doi tineri s-au pus pe baut si au uitat complet de ei! Au luat avionul, dar nu mai stiau NIMIC a doua zi! Unde au putut sa se trezeasca

O seara lunga de distractie s-a terminat ciudat pentru doi prieteni! :)

Brad Duff si Reece Lornie, ambii in varsta de 19 ani, au iesit duminica seara la o bere in Dundee (Scotia). Luni s-au trezit la 2500 de kilometri de casa, in Ibiza! Si-au luat bilete de avion cu 150 de lire fiecare si au plecat sa se distreze. Si-au venit in fire abia a doua zi, cand nu mai tineau minte aproape nimic din ce se intamplase duminica! Brad i-a trimis o poza iubitei lui, inainte sa-i povesteasca prin ce a trecut. Tanara n-a suportat prea bine cele intamplate si l-a parasit! Cei doi prieteni nu si-au luat si bilete de intoarcere, asa ca sunt inca in Ibiza, unde spun ca si-au cheltuit toate economiile.



"Habar nu am cum am ajuns sa vorbim despre vacante si cum am intrat pe net sa vedem oferta pentru Ibiza. Am luat doar bilete dus. In cateva ore eram pe plaja", a povestit unul dintre tineri, citat de Mirror.



FULLSCREEN Galerie Foto

/