A vrut sa faca un gest frumos, dar a intrat in pamant de RUSINE! Ce a putut sa trimita o femeie la o firma caritabila: "Am incercat sa-i explic sotului"

O mamica a vrut sa doneze cateva bunuri personale unei firme caritabile, insa a incurcat cutiile din casa.

O mamica a facut curatenie cu sotul ei in propria casa si s-a hotarat sa doneze unei firme caritabile cateva lucruri din casa de care nu mai avea nevoie.

Printre lucrurile pe care voia sa le daruiasca erau haine pentru copii, jucarii si unele obiecte de bucatarie.

Femeia a incurcat cutiile pe care le-a pregatit in casa si a dus firmei caritabile un pachet plin cu jucarii sexuale.

Ajunsa inapoi acasa, femeia si-a dat seama de greseala pe care a facut-o si a incercat sa caute impreuna cu sotul o rezolvare:

"Nu am fost niciodata atat de rusinata. Am incercat sa ii explic sotului meu ce facusem si mi-am pus mainile in cap, iar timp de 40 de minute am cautat o solutie", a explicat femeia, intr-o postare pe Reddit.

Ea a revenit la firma caritabila in urmatoarea zi si a cerut permisiunea de a cauta cutia, insa aceasta nu a mai fost gasita:

"Imi pare atat de rau pentru cele intamplate... Sunt absolut rusinata", a mai spus femeia, potrivit Daily Star.