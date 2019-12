A vandut Badr Hari meciul cu Rico Verhoeven? Unde a fost surprins marocanul dupa meci VIDEO

Marocanul a fost surprins in club, imediat dupa meciul cu Rico.

Badr Hari era pe cale sa il invinga pe Rico Verhoeven in meciul disputat de cei doi in urma cu o saptamana. In repriza a treia, dupa ce l-a pus jos pentru a doua oara pe Rico, marocanul a ramas la podea in urma unei lovituri din intoarcere, ce nu a parut sa produca pagube de nicio parte.

A fost numarat pana la 10 si apoi meciul s-a incheiat, iar marocanul a pierdut, desi era aproape sa ii dea KO lui Rico si sa ii ia centura.

Acesta a fost dus la spital, insa dupa meci au aparut imagini cu Badr Hari in club, in aceeasi seara, dupa meci. Explicatia a fost data de managerul clubului, care a spus ca a organizat o petrecere in cinstea marocanului, iar clubul era deja plin de fanii acestuia, asa ca l-a rugat pe Badr sa vina totusi in vizita. Conform spuselor acestuia, Badr Hari a stat de la 2 dimineata pana la 3:30 in club, dupa care a plecat.

Imaginile dau "apa la moara" speculatiilor care spun ca marocanul nu s-ar fi accidentat pe bune, ci ar fi recurs la acest gest pentru a vinde si un al treilea meci intre cei doi, atat Badr Hari cat si Rico incasand peste 1 milion de dolari din acest meci, desi acest scenariu este aproape imposibil.

Cel mai probabil, Badr Hari a trebuit sa onoreze un contract publicitar, desi proprietarul clubului a declarat ca nu a avut niciun contract, si ca Badr Hari a venit doar pentru fani, desi fusese inainte la spital pentru a-si trata "piciorul rupt".