A uitat să își pună hainele pe ea. Cum a fost pozat modelul care a ieșit în oraș aproape dezbrăcată 

Prezența ei la diferite evenimente sau ieșirile în oraș reprezintă o atracție pentru paparazzi, mai ales că modelul american reușește să atragă atenția prin ținutele excentrice cu care se afișează.

De curând, Anastasia a fost fotografiată în timp ce se îndrepta spre o petrecere din Los Angeles, îmbrăcată într-un body transparent, prin care și-a pus în evidență formele voluptoase.

O bună perioadă de timp, Anastasia Karanikolaou a fost în atenția publicului datorită prieteniei cu Kylie Jenner, apărând de nenumărate ori în show-ul Keeping Up With The Kardashians. Relația dintre cele două s-a stricat după ce Anastasia a fost acuzată că s-ar fi sărutat de Tristan Thompson, partenerul lui Khloe Kardashian.