A sunat la numarul de URGENTA si se ruga sa se intample asta! Nu i-a venit sa creada cine i-a batut la usa

Vedeta de televiziune britanica Scarlett Moffatt a povestit modul neobisnuit in care si-a intalnit marea iubire.

In varsta de 30 de ani, Scarlett se iubeste de ceva timp cu un politist, Scott Dobinson, cu adevarat iesit din comun fiind felul in care cei doi si-au inceput relatia, in 2018.

Povestea incepe cu un apel de urgenta pe care femeia l-a facut in momentul in care a observat o persoana miscandu-se in apropierea casei sale, facand niste fotografii. Alertata, politia din proximitate l-a trimis la fata locului chiar pe Scott, care si-a facut treaba de cercetare, linistind-o pe Scarlett.

Bucuria acesteia a fost insa de nedescris atunci cand la usa ei a aparut politistul respectiv, pe care il stia din vedere si pe care ar fi vrut sa-l cunoasca mai bine. Astfel, dupa ce au avut ocazia sa schimbe cateva vorbe, Scarlett si-a luat inima in dinti si l-a contactat pe Scott prin intermediul platformelor de socializare, comentandu-i o fotografie, acesta fiind si startul oficial al idilei care rezista si in ziua de astazi.