A stat 80 de secunde in FOC! Detalii neasteptate de la autopsia actorului Paul Walker au iesit la lumina

La 7 ani de la decesul violent al actorului Paul Walker, presa americana a venit cu o dezvaluire dureroasa.

Cunoscut in special pentru rolul din seria "The Fast and the Furious", Paul Walker se bucurase de o zi plină de distracție cu prietenii la o strângere de fonduri caritabile din Los Angeles inainte de tragicul accident care i-a luat viata. Aflat la bordul unui Porsche Carrera GT condus de prietenul Roger Rodas, masina a intrat cu viteza intr-un copac si a luat foc, ambii pasageri decedand.

Autopsia din 2013 a subliniat urmele de funingine care au fost găsite în traheea lui Paul, ceea ce înseamnă ca n-a murit instantaneu si s-ar fi putut salva daca reusea sa iasa la timp din masina incendiata. De altfel, fiica lui Paul, Meadow, a intentat un proces împotriva Porsche, susținând că tatăl ei a supraviețuit inițial accidentului, dar n-a mai reusit sa-si desfaca centura sa de siguranta.

Acum, la 7 ani distanta, portalul american TMZ a furnizat pe piata o informatie nestiuta din acest caz, si anume faptul ca Paul s-ar fi aflat in viață timp de 1 minut și 20 de secunde după impact, perioada in care a ars ca o torta in conditiile in care nu se putea misca.