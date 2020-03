A scapat coronavirusul de sub control in Marea Britanie? Anuntul facut in direct de un medic: "Sunt mult mai mult de 10 000! de cazuri, oamenii nici nu stiu ca-l au! Probabil sunt 100 000!"

Englezii s-au aliniat printre ultimii masurilor de control aplicate la nivel european pentru combaterea coronavirusului.

Doctorul Hilary Jones de laGood Morning Britain a tras un semnal de alarma important. In direct, medicul a spus ca Marea Britanie are 'mult peste 10 000 de cazuri', dar multa lume nici nu stie ca a fost infectata. Statisticile oficiale anunta ca doar 590 de cazuri au fost confirmate pana in acest moment.

Din estimarile guvernamentale, peste 100 000 de oameni vor fi confirmati cu infectii in urmatoarea perioada, informatie prezentata si de invitatii din platoul ITV.

Meciurile de fotbal au fost anulate oficial abia astazi, dar scolile raman deschise, iar evenimentele publice continua sa aiba loc.

"E foarte posibil ca virusul sa fie raspandit in societate in acest moment. Mult peste 10 000 de cazuri cred ca sunt, mult peste!", a spus Hilary Jones in direct la ITV.

Expertii in medicina nu inteleg decizia premierului Boris Johnson de a nu creste masurile de preventie, pentru a incerca pe cat posibil izolarea coronavirusului.



